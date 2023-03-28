Жители Железнодорожного района Орла получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета в городе Орле. Интернет на скорости до 500 Мбит/с стал доступен более 5000 семей, живущим в многоквартирных домах Железнодорожного района.

Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом устройстве у каждого члена семьи. Кроме того, орловцы могут также подключить пакетный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет дополнительно экономить до 10 тыс. руб в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Людям важно с комфортом пользоваться привычными сервисами – смотреть фильмы, заниматься онлайн с репетиторами, работать и учиться в удаленном режиме, причем делать это одновременно всей семьей. Со скоростью 500 Мбит/с все это возможно. И более 60% орловчан-абонентов МТС сразу объединяют домашние интернет и ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр, чтобы экономить семейный бюджет», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

В 2022 г. МТС активно строила высокоскоростную сеть в новостройках, например, в ЖК «Московский парк», «Болховский», «Аквамарин», а также обновляла существующую интернет-сеть до скорости 500 Мбит/с во всех районах города. В результате к высокоскоростному домашнему интернету в Орле может подключиться каждая вторая семья, проживающая в зоне покрытия МТС.

Проверить возможность подключения домашнего скоростного интернета по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.