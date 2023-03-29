«Мегафон» построил сеть в ИТ-парке им. Башира Рамеева

«Мегафон» завершил работы по строительству цифровой инфраструктуры в новом ИТ-парке Казани. Современная сеть обеспечила сотрудников, резидентов, киберспортсменов и посетителей мобильным интернетом на скорости 30-50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

За полгода технопарк стал точкой роста и центром притяжения для тех, кто связал или планирует связать свою жизнь с информационными технологиями. Инженеры построили здесь особую систему мобильной связи — антенно-распределительную сеть, поставив суммарно на всех этажах двух корпусов порядка 200 indoor-антенн. Это позволило создать равномерный уровень радиопокрытия на территории 49 тыс. кв. м: в офисах, общественных пространствах, коворкинге, детском технопарке, стартап-хабе, конференц-зале и других площадях.

«Мобильная связь — основа цифровизации и катализатор инновационного развития во всех сферах жизни. Бесперебойная работа сетей необходима для реализации потенциала ИТ-кластера. Благодаря работе операторов, в технопарке созданы необходимые условия для создания успешных цифровых проектов и роста числа компаний, работающих в сфере высоких технологий», — сказал Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В частности, надежный сигнал и быстрый интернет стали доступны геймерам на Cyber Park Arena, расположенной на территории парка — крупнейшей по количеству игровых мест киберарене в стране. Одновременно на площадке могут находиться около 600 человек, состязаться 120 геймеров. Арена занимает более 1000 кв. м. и работает круглосуточно. Здесь проходят соревнования мирового уровня, в том числе запланировано проведение первых «Игр будущего» в 2024 г. Во время турниров нагрузка на мобильную сеть возрастает в десятки раз.

«В ИТ-парке много помещений со сложной конфигурацией и большой концентрацией посетителей. Поэтому мы приняли решение о строительстве сети внутри корпусов. Оборудование LTE, развернутое в парке, работает в частотном диапазоне 1800 МГц. Это позволяет добиться оптимальной широты распространения сигнала связи, лучшего проникновения через перегородки, а также высокой скорости передачи данных. Дополнительно установили базовую станцию снаружи, чтобы покрыть общественные пространства вблизи зданий», — отметил Тимур Фахрутдинов, руководитель технического отдела «Мегафона» в Татарстане.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.