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«Максимателеком» трансформирует бизнес и переходит на новый бренд ГК «Максима»

«Максимателеком» структурирует активы, выделив их в два ключевых направления: интеграторские решения и операторский бизнес. Новый бренд ГК «Максима» будет использоваться в основе нового позиционирования и продвижении проектов и сервисов на целевых рынках. Об этом CNews сообщили представители «Максимателеком».

В состав операторского бизнеса входит инфраструктура беспроводной сети передачи данных «Максимателеком» в Московском метро и компетенции по ее развитию и эксплуатации. Оператор продолжит развивать сервисы, предоставляемые на основе собственной инфраструктуры, а также весь бизнес группы в области создания и монетизации Wi-Fi.

Интеграторский бизнес объединит компетенции по созданию ИКТ-инфраструктуры, внедрению систем автоматизации производства и бизнес-процессов, платформенные решения, облачные услуги, сервисы видеоаналитики и другие цифровые продукты для коммерческих и государственных организаций.

«В этом году компании исполнится 10 лет, и мы продолжаем меняться для наших заказчиков и инвесторов. Начав как технологический стартап, «Максимателеком» выросла в лидирующую компанию на рынке цифровизации городов и транспорта. Сейчас мы переосмыслили нашу стратегию и фокусируемся на укреплении присутствия на новых рынках. Перед нами стоит задача по расширению бизнеса, где будет целый ряд перспективных направлений, связанных с ИИ, компьютерным зрением, облачными технологиями и промышленными решениями», — прокомментировал Сергей Асланян, председатель совета директоров ГК «Максима».

Группа компаний «Максима» планирует расширять карту решений по комплексной цифровизации отраслевых вертикалей: городской инфраструктуры, транспорта и промышленности. Одним из ключевых направлений станет дальнейшее развитие проектов по внедрению отечественных АСУ ТП, ERP- и MES-систем на российских предприятиях.

Новое позиционирование отражает изменение профиля деятельности группы компаний и переход к новой бизнес-модели. Она объединяет три ключевые роли: архитектора, интегратора и оператора цифровых решений. Вместе они воплощают целостный подход группы компаний «Максима» к проектам для заказчиков: от автоматизации конкретного процесса до управления распределенными производственными активами с помощью цифровых систем.

«Максимателеком» обновила сайт и представила новое официальное название – ГК «Максима», которое теперь будет использоваться в коммуникациях бренда. В обновленном логотипе, который станет общим для всей группы компаний, отсутствует слово «телеком», а сама визуальная основа в виде серебряной пружины сохраняется без изменений.

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ГК «Максима» специализируется на цифровых решениях и инфраструктурных проектах для городов и отраслей экономики. Компании группы предоставляют технологические решения и реализуют проекты по цифровизации транспорта, городского хозяйства, промышленных предприятий, ЖКХ и других ключевых отраслей. Компетенции группы включают создание ИКТ-инфраструктуры, системную интеграцию, развертывание сетей технологической связи, разработку платформенных решений, внедрение импортонезависимых решений для автоматизации бизнес-процессов и систем управления предприятием (ERP и MES), развитие продуктов для цифрового производства и умного города. При реализации проектов и разработке цифровых продуктов «Максимателеком» использует технологии анализа данных, машинное зрение, видеоаналитику, искусственный интеллект, интернет вещей, дополненную реальность, перспективные стандарты беспроводной связи.

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