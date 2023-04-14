Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций»
12 апреля завершился конкурс отраслевых проектов в области связи, который собрал и определил лучшие российские практики по обновлению или модернизации средств связи в органах управления и на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства. Конкурс проходил в рамках выставки «Связь-2023».
В состав экспертного жюри вошли представители корпоративных, государственных и силовых структур, отвечающих за обновление систем связи в подведомственных организациях, профильных общественных объединений и провайдеров связи.
Организатор конкурса – АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторы конкурса – производитель российских телекоммуникационных систем «Агат-РТ» и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «Нетвелл».
В финал конкурса вышло 33 проекта. Каждый из них оценивался по следующим критериям.
- Вклад российских разработок в ядро проекта (0–3 балла)
- Уникальность технического решения (0–3 балла)
- Комплексность решения / сложность внедрения (0–5 баллов)
- Оценка заказчика (0–1 балл)
- Доработка оборудования или ПО под нужды заказчика (0–3 балла)
- Обучение заказчика (0–1 балл)
- Срок гарантийного обслуживания (0–3 балла)
- Потенциал тиражируемости (0–5 баллов)
Максимальный балл по критерию «Потенциал тиражируемости» (от 4 до 5 баллов) получили следующие проекты.
Номинация «Госуправление»
- ООО «НТЦ Галэкс» / Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области
Номинация «Промышленность»
- ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» / Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»
- ООО «Илимский ЛТУС» / Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»
Номинация «Энергетика»
- ООО «Комрунет» / Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования
Номинация «Инновации»
- OOO «Гедонизм радио» (ООО «Мэтрикс вейв») / Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне
- ООО «ДАТАРК» / Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK
- ООО «Теллос технологии» / Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 – Tellos
Номинация «Транспорт»
- ООО «Комьюнит Сервис» / Поставка и монтаж ПНР-систем аудиофиксации
Победители определялись по итогам сравнения среднего балла. Максимально возможный балл составлял 3,25.
Места распределились следующим образом.
|Компания
|Место
|Средний балл
|Название проекта
|Номинация «Госуправление»
|ООО «НТЦ Галэкс»
|1
|2,6076
|Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области
|ПАО «Ростелеком»
|2
|2,481
|Модернизация системы ведомственной телефонной связи в рамках импортозамещения для муниципального образования
|ООО «Юг-Бизнес-Софт»
|3
|2,3544
|Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности
|ООО «ИВКС» (IVA Technologies)
|4
|2
|Создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России
|ООО «Комрунет»
|5
|1,859
|Обеспечение защищенных каналов связи для передачи информации о застрахованных лицах в рамках государственной информационной системы
|Номинация «Здравоохранение»
|ООО «Комрунет»
|1
|2,5641
|Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы.
|ООО «Юг-Бизнес-Софт»
|2
|2,2152
|Проект по поставке, настройке и запуску системы call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения кампании по вакцинации населения от COVID-19 путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию
|ООО «ФЛАТ»
|3
|2,038
|Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса города Москвы
|ООО «Антарес»
|4
|1,8194
|Создание телекоммуникационной платформы Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Курске и Курской области
|ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ»
|5
|1,6076
|Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного call-центра в системе здравоохранения
|Номинация «Наука и образование»
|ООО «Лаборатория Информационных Систем»
|1
|2,7317
|Модернизация системы связи ИПФ РАН (ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»)
|Номинация «Инновации»
|ООО «ДАТАРК»
|1
|2,9362
|Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK
|ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (AUXO)
|2
|2,8085
|Модульный принцип построения комплексного UCC-решения
|OOO «Гедонизм радио» / ООО «Мэтрикс вейв»
|3
|2,766
|Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне
|ООО «Теллос технологии»
|3
|2,766
|Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 – Tellos
|ООО «Телепорт Русь»
|4
|2,6596
|Построение пиринговой сети на основе российского софтверного решения Teleport Media для доставки видеоконтента, что позволило снизить затраты на традиционные CDN и потребности в закупке новых серверов
|Номинация «Промышленность»
|ООО «Илимский ЛТУС»
|1
|2,7971
|Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»
|ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
|2
|2,7143
|Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»
|ООО «Аксус-Самара»
|3
|2,4638
|Модернизация телефонной сети ООО «РВК-Воронеж»
|ООО «Труконф»
|3
|2,4615
|Запуск автономного облака для корпоративной связи и совместной работы в ПАО «ММК»
|ООО «Лаборатория Информационных Систем»
|4
|2,2857
|Модернизация системы связи крупного промышленного предприятия, участвующего в выполнении ГОЗ
|ООО «ПиЭлСи Технолоджи»
|5
|2,197
|Серийный отечественный коммутатор для высокоавтоматизированной подстанции с поддержкой шины станции и шины процесса
|ООО «Комрунет»
|6
|2,127
|Организация оперативного подключения удаленных пользователей к инфраструктуре заказчика с использованием сетей общего доступа и организацией шифрованного канала на мобильном оборудовании пользователя
|ООО «РТК»
|7
|2,0172
|Полная замена устаревшей 11-летней системы связи на решения российских производителей с подключением современных линий связи и дополнительным функционалом (настройкой конференц-сервера, записи переговоров и автоматического оповещения)
|Номинация «Энергетика»
|ООО «НПФ Мультиобработка»
|1
|2,8772
|Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP-протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200.
|ООО «Лаборатория Информационных Систем»
|2
|2,7414
|Модернизация сети связи энергетической компании с интеграцией диспетчерской и центра обработки вызовов
|ООО «Комьюнит Сервис»
|3
|2,4902
|Полная модернизация распределенной сети предприятия в рамках области (38 узлов связи)
|ООО «Комрунет»
|4
|2,4655
|Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования
|ООО «САТЕЛ»
|5
|2,3571
|Построение телекоммуникационной инфраструктуры «Россети Сибирь» на платформе РТУ
|Номинация «Силовые структуры»
|ООО «ПРОТЕЙ-СТ»
|1
|2,6721
|Организация защищенной резервируемой видеоконференцсвязи для федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему учреждений на территории всей Российской Федерации
|ООО «Аксус-Самара»
|2
|2,6333
|Внедрение современных систем телефонии, оповещения и записи разговоров для нужд МВД России
|ООО «Комьюнит Сервис»
|3
|2,2167
|Комплексный проект по внедрению систем аудиофиксации на открытом пространстве России
|Номинация «Транспорт»
|ООО «Комьюнит Сервис»
|1
|2,8167
|Поставка и монтаж ПНР-систем аудиофиксации
Ссылка на фото форума
https://cloud.mail.ru/public/WwA3/NvchaHeAB
Пресс-релизы проектов
https://drive.google.com/drive/folders/15DqHMRcO8pjJv3tBMVDzRgt5d6_779dn?usp=sharing