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«Мегафон» улучшил покрытие 4G от севера до юга Сахалина

В 18 населенных пунктах Сахалинской области увеличилась территория покрытия и скорость мобильного интернета 4G для всех абонентов оператора. К летнему сезону инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру и увеличили емкость сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории Сахалинской области от севера до юга острова, где живет более 315 тыс. жителей. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, что особенно важно в сельской местности и на федеральных трассах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Кроме того, обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Работы проводились в Долинском, Холмском, Анивском районах, населенных пунктах на Западном побережье острова в Томаринском и Углегорском районах, а также в центральной и северной части острова – в Макаровском, Поронайском, Ногликском и Охинском районах, столице области и Курильских островах. Теперь все абоненты оператора и многочисленные группы туристов могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«С начала года «Мегафон» активно развивает и модернизирует сеть LTE на территории всей области, в том числе на Курильских островах. Теперь наши абоненты, вне зависимости от того живут ли они в крупных городах или небольших селах, смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, решать повседневные вопросы онлайн, а при необходимости вызвать помощь», — сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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