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МТС подготовила «жемчужину Ладожского озера» к новому туристическому сезону

МТС обновила сеть 4G на острове Валаам в Республике Карелия. В результате средняя скорость мобильного интернета на территории главной достопримечательности Ладожского озера выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть LTE МТС позволит туристам, прибывающим сюда познакомиться с историей, изучить особенности местной архитектуры и полюбоваться красивыми видами северной природы, комфортно пользоваться интернетом на высокой скорости – включать навигатор, слушать онлайн-гиды, загружать в сеть фото и видео многочисленных достопримечательностей и живописных пейзажей.

«Наличие необходимой инфраструктуры – один из факторов развития туристической привлекательности региона. Мы первыми из операторов обеспечили качественной связью ключевые туристические объекты Республики: остров Валаам, Кижи, водопад Кивач и парк Рускеала. По данным Big Data МТС мы видим, что поток паломников и туристов на Валаам ежегодно растет, причем остров привлекает все больше молодежи, соответственно повышается и нагрузка на сеть. Поэтому мы провели модернизацию оборудования к началу летнего туристического сезона, чтобы гости могли комфортно чувствовать себя на острове и при необходимости им были доступны привычные цифровые сервисы», – отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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