Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях

Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях. Там установили более 160 точек доступа к беспроводной сети Moscow_WiFi_Free. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Городская сеть Wi-Fi начала работать в Московском центре боевых искусств, стадионе «Янтарь», бассейне «Южный» и спортивном комплексе «Восточный» Московской спортивной школы олимпийского резерва, а также в аквастудии «На Береговой». Доступ к интернету здесь обеспечивают 64 хот-спота.

Также около 100 точек доступа к бесплатному интернету появились в районных спортивных комплексах «Луч», «Яуза», «Речной», «Красный Маяк», «Полярная звезда», «Марьина роща», «Парус», «Лианозово, «Академический», «Медведково Арена», а также в физкультурно-оздоровительным комплексе «Ясногорский».

«Скорость городского Wi-Fi в учреждениях спорта составляет не менее 10 Мбит/с, этого достаточно для того, чтобы пользоваться привычными интернет-сервисами. Например, посетители смогут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать видео с техникой выполнения упражнений или разбором игровых ситуаций, а также оставаться на связи с близкими. Город и дальше продолжит развивать сеть бесплатного Wi-Fi в учреждениях спорта для комфорта и удобства посетителей», – сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Чтобы пользоваться беспроводным интернетом по всему городу, повторная авторизация не нужна. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.