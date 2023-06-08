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«Газпромбанк мобайл» запускает систему защиты от телефонного мошенничества с подменой номера

Мобильный оператор «Газпромбанк мобайл» запустил систему верификации вызовов. Она не позволит использовать номера абонентов «Газпромбанк мобайл» в качестве подменных, а также звонить абонентам «Газпромбанк мобайл» с подменных номеров других операторов. Об этом CNews сообщили представители «Газпромбанк мобайл».

Подмена номера — это распространенная сегодня схема мошенничества, при которой номер абонента могут использовать для звонков без его ведома. Иными словами, абонент звонка не совершает, но жертвы мошенников видят именно его номер. Кроме произвольных номеров физлиц, жертвам могут демонстрировать при звонке номера банков, мобильных операторов, полиции и т.д. В результате реальный номер мошенника остается неизвестным.

«Газпромбанк мобайл» запускает верификацию вызовов, которая призвана обезопасить абонентов. Принцип работы системы заключается в том, что она распознает вызов с подменного номера и блокирует его. Иными словами, система проверяет, действительно ли абонент с данным номером осуществляет вызов в текущий момент, и если исходящего звонка нет — система сама завершит вызов злоумышленника.

«Безопасность клиентов — наш приоритет. Нам важно не только предоставлять абонентам качественные услуги и выгодные условия обслуживания, но и обеспечивать уверенность в том, что и номер, и средства защищены от злоумышленников. Мы планируем в ближайшем будущем запустить ряд других сервисов, которые оградят наших клиентов от мошенников», — сказала Анастасия Спешилова, генеральный директор «Газпромбанк мобайл».

Функция будет работать абсолютно бесплатно, подключать ее дополнительно абонентам не потребуется.

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