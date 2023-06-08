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«Мегафон» модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии

В Баргузине «Мегафон» модернизировал базовую станцию и усилил LTE-покрытие на всей территории села. Жители теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сегодня село – административный районный центр, в котором проживает около 5000 человек, работают общеобразовательная и спортивная школы, детские сады, учреждения культуры. Инженеры оператора смонтировали дополнительный слой 4G на существующей базовой станции, что позволило расширить зону покрытия и увеличить интернет-скорости.

«Высокоскоростным интернетом 4G без ограничений теперь можно воспользоваться на всей территории села Баргузин. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности исторического места республики, а также сделает более комфортным для местных жителей решение повседневных бытовых вопросов, например, использование мобильных банковских приложений или покупки необходимых товаров в интернет-магазинах», – сказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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