CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В Аткарске увеличили скорость мобильного интернета

В крупном районном центре Саратовской области, где проживает свыше 22 тыс. человек, модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру. Тем самым «Мегафон» ускорил передачу данных до 50% и увеличил емкость сети даже в загруженных локациях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Таких результатов удалось достигнуть благодаря расширению полосы частот в диапазоне 1800 МГц на всех действующих телеком-объектах оператора. Улучшения затронули жилые кварталы, торговые, производственные предприятия, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парк и другие места отдыха.

Каждый месяц в среднем жители и гости Аткарска скачивают на смартфоне 26 ГБ трафика — всего на 1 ГБ меньше, чем в Саратове. За год эта цифра выросла на 15%.

«Аткарск — город с богатой историей, здесь работают крупные предприятия, а также проходят популярные железнодорожные маршруты. Традиционно расход интернет-данных увеличивается к сезону отпусков. Проведенный рефарминг помог повысить эффективность использования оборудования в условиях растущей нагрузки на сеть как на улицах, так и внутри помещений. Кроме того, абонентам стали доступнее преимущества бесплатной технологии звонков VoLTE с возможностью пользоваться интернетом во время разговора», — отметил директор «Мегафона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

Американец продал пиратского «железа» Cisco на $100 млн школам, больницам и армии США

США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая

Власти сэкономили десятки миллиардов на «железе» для школьного Wi-Fi

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще