В Аткарске увеличили скорость мобильного интернета

В крупном районном центре Саратовской области, где проживает свыше 22 тыс. человек, модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру. Тем самым «Мегафон» ускорил передачу данных до 50% и увеличил емкость сети даже в загруженных локациях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Таких результатов удалось достигнуть благодаря расширению полосы частот в диапазоне 1800 МГц на всех действующих телеком-объектах оператора. Улучшения затронули жилые кварталы, торговые, производственные предприятия, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парк и другие места отдыха.

Каждый месяц в среднем жители и гости Аткарска скачивают на смартфоне 26 ГБ трафика — всего на 1 ГБ меньше, чем в Саратове. За год эта цифра выросла на 15%.

«Аткарск — город с богатой историей, здесь работают крупные предприятия, а также проходят популярные железнодорожные маршруты. Традиционно расход интернет-данных увеличивается к сезону отпусков. Проведенный рефарминг помог повысить эффективность использования оборудования в условиях растущей нагрузки на сеть как на улицах, так и внутри помещений. Кроме того, абонентам стали доступнее преимущества бесплатной технологии звонков VoLTE с возможностью пользоваться интернетом во время разговора», — отметил директор «Мегафона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.