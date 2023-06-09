МТС разогнала интернет в пригородных селах Читы

МТС усилила покрытие 4G в селах Читинского района. После запуска нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в селах Заречный и Смоленка выросла до полутора раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу летнего сезона МТС усилила покрытие в крупных пригородных селах столицы Забайкалья с плотной коттеджной застройкой и дачными кооперативами – Смоленка и Заречный. Благодаря проведенным техническим работам также улучшено покрытие на севере села Смоленка в микрорайоне «Добротный», «Благодатный» и СНТ «Виктория».

В результате строительства базовых станций и расширения сети LTE местные жители и дачники даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут совершать видеозвонки, общаться в социальных сетях, заказывать такси или доставку, совершать покупки в маркетплейсах и пользоваться онлайн-сервисами экосистемы МТС.

«Мы фиксируем рост потребления мобильного трафика в пригороде Читы особенно в летнее время, когда многие стараются выехать из шумного города и провести время на даче. Теперь все любители загородного отдыха могут выходить в онлайн для удаленной работы, учебы или просмотра фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре, на комфортных скоростях загружать новостные порталы, сервисы онлайн-оплаты, пользоваться государственными услугами, не ощущая себя вдали от дома», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.