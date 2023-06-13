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МТС первой обеспечила мобильной связью тувинское Мертвое море

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов развернула сеть 4G на озере Дус-Холь в Республике Тыва, которое называют аналогом Мертового моря из-за похожего состава солей. Быстрый мобильный интернет и голосовая связь заработали на всей территории природной здравницы. Теперь отдыхающие на берегах озера и местные предприниматели смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С появлением на Дус-Холе покрытия сети 4G отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, загружать фото и видео в соцсети, смотреть фильмы онлайн и т. д. Туристическая инфраструктура озера развивается: за последний год здесь появилось постоянное электроснабжение, доступ к пресной воде, парковка, тротуар вдоль берега. К новому сезону на пляже установили душевые кабинки, в аренду сдаются шезлонги.

«Дус-Холь – очень популярное у жителей Кызыла и Тувы в целом место отдыха. Летом многие горожане проводят здесь каждые выходные. Наше «мертвое море» известно и далеко за пределами республики: по данным Big Data МТС, за последние два года на Дус-Холь чаще всего приезжали туристы из Красноярска, Хакасии, Новосибирска, Московского региона, Кузбасса, Томской области, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Иркутска. Центральное электроснабжение, доступная пресная вода и мобильная связь значительно повысят комфорт отдыхающих, а также поспособствуют развитию местного туристической бизнеса», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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