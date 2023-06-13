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На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие

На двух региональных автодорогах Кировской области значительно улучшено покрытие сети 4G. «Мегафон» запустил новые базовые станции вдоль трасс в направлении Кирово-Чепецка и Вятских Полян. Теперь автовладельцы, садоводы, пассажиры общественного транспорта и жители ближайших населенных пунктов смогут пользоваться современными телеком-услугами. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Объекты связи запущены в деревнях Дресвяново и Кобели. Населенные пункты расположены вдоль автотрасс, которыми ежедневно пользуются тысячи жителей и гостей региона. Автомобилисты будут на связи и смогут пользоваться онлайн-картами на этих участках дорог. Также улучшено 4G-покрытие в пригороде Кирова в деревне Богородская для жителей частного сектора, садоводов и владельцев коттеджей.

«Устойчивый сигнал и мобильный интернет на автотрассах позволяет связаться с родными, сообщить как проходит поездка, узнать, где находятся ближайшие кафе и заправки, занять детей во время путешествия аудиокнигой или просмотром мультфильмов, а также обеспечить безопасность поездки. Мы выбираем оптимальные места для строительства новых базовых станций, чтобы обеспечить максимальное покрытие ближайших населенных пунктов и прилегающих к ним участков автодорог», – отметил директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

За год оператор увеличил число локаций вдоль транспортных артерий региона, где доступны высокие скорости мобильного интернета. Ранее специалисты компании расширили зону покрытия вдоль Транссибирской магистрали в районе поселка Зеленый, на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона, улучшили сигнал на федеральной трассе Р-176 «Вятка» около города Яранска, сел Вишкиль и Боровка, а также на региональной автотрассе Киров – Советск в районе села Мякиши.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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