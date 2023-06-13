«Телфин» расширяет возможности системы поиска данных в виртуальной АТС с помощью тегов

Новые возможности АТС «Телфин.офис» позволяют пользователям упростить поиск звонков по ключевым словам, и классифицировать их по разным источникам и причинам обращений клиентов и другим контекстам общения. Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил функциональность тегирования в сервисы АТС.

Теги могут использоваться как дополнительный сервис в рамках виртуальной АТС «Телфин.офис». Если данное решение работает в связке с модулем «Книга контактов», то оно содержит в себе основные функции CRM-системы: создание карточек клиентов с их контактными данными, ведение всей истории коммуникаций, связь в один клик непосредственно из базы и т.д. С помощью новой функциональности компании получили возможность более оперативно ориентироваться в обращениях клиентов и сортировать звонки по различным группам используя теги к разговорам, проставленные менеджерами.

Пользователи сервиса самостоятельно задают теги в зависимости от содержания телефонного звонка. Например, в качестве тега можно указать причину обращения, интересующий товар или услугу, акцию или спецпредложение, в которых участвует клиент. Причем для одного звонка можно задать сразу несколько тегов. Возможность добавления тегов есть как в ходе разговора, так и после его завершения. Эта функция работает с каждым новым телефонным разговором и не зависит от номера абонента.

Теперь чтобы классифицировать и фильтровать вызовы по заданным параметрам, достаточно сформировать отчет по соответствующим тегам. Так компании могут оперативно реагировать на негативные звонки, что во многом упрощает работу отдела качества. К примеру, благодаря тегу «Конфликт», который ставится на определенный звонок, где произошел спор с клиентом, можно быстро связаться с клиентом и удержать его, решив противоречивую ситуацию.

Возможности тегирования сочетаются с сервисом создания резюме звонков, реализованным в АТС «Телфин.офис» благодаря интеграции языковой модели GPT. Теперь менеджеры могут фильтровать базу звонков по тегам и быстро анализировать разговоры без необходимости прослушивать каждый диалог, используя готовые краткие выжимки, которые формируются автоматически.

«Нововведение облегчает работу аналитиков и сотрудников отдела рекламаций, а также помогает маркетологам разрабатывать более привлекательные предложения для разных групп покупателей, что безусловно способствует развитию и повышению прибыли компании», — сказал Дмитрий Османов, продакт-менеджер «Телфин».