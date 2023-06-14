МТС ускорила мобильный интернет в медицинских учреждениях Волгограда

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в Волгограде в районе крупных медицинских учреждений города, где проходят обследование и лечение жители со всей области, а также гости из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Благодаря установке новых базовых станций скорость мобильного интернета выросла, что позволило медицинскому персоналу и пациентам проходить курс лечения, оставаясь на связи со своими родными и близкими. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование на одной из старейших улиц Волгограда – Козловской, а также на улице Санаторная, где расположены крупные медицинские учреждения города: Медицинский центр Водников, детская клиническая больница №8, областной клинический хоспис, а также центр реабилитации «Волгоград». Благодаря строительству новых базовых станций максимальная скорость интернета в районе медицинских учреждений выросла до 150 Мбит/с, а средние значения скорости увеличились на 50%. Это позволяет врачам и сотрудникам оперативно решать любые вопросы, а пациентам пользоваться различными интернет-сервисами и общаться с близкими. Преимуществами высокоскоростного интернета могут пользоваться и жители ближайших к медцентрам жилых кварталов Волгограда.

«Развитие медицинской отрасли в Волгоградской области идет активным ходом. Как мы видим по данным Big Data МТС, медцентры Волгограда для обследований и лечения выбирают не только жители области, но также для медицинского туризма их выбирают жители соседних регионов. Так, например, число гостей из Астраханской и Саратовской областей, а также республик Калмыкия и Дагестан, поправляющих здоровье в Волгограде, за последний год выросло на 17%. Кроме того, медицинские учреждения Волгограда популярны и среди гостей ближнего зарубежья – Армении, Казахстана и Узбекистана. Мы, в свою очередь, готовы активно развивать телеком-инфраструктуру для удобства жителей и гостей региона, а также помогать медицинским учреждениям внедрять современные технологии в повседневную работу», — отметила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Масштабная модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.