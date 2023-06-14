CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Скоростной мобильный интернет впервые появился в селе Булун

В селе Булун Таттинского района Якутии впервые появился мобильный интернет 4G. «Мегафон» запустил сеть четвертого поколения на территории села. За счет установки нового оборудования более 1150 сельчан получили доступ к скоростному мобильному интернету и могут пользоваться современными цифровыми сервисами на своих смартфонах и других гаджетах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село расположено на северо-востоке центральной части региона, на левом берегу реки Алдан, в устье речки Таатта. Основным видом деятельности сельчан является животноводство и сельское хозяйство. В селе также расположены школа, детский сад, библиотека и другие социально-культурные учреждения.

После установки нового оборудования у жителей села появилась возможность общаться и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката. Учителям местной школы будет проще скачивать интересные пособия для уроков и при необходимости преподавать дистанционно, а школьникам и их родителям – пользоваться электронным журналом и цифровыми образовательными платформами.

«Якутия является одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении: здесь расположен полюс холода Северного полушария. Кроме того, плотность населения в республике одна из самых низких в России, а часть территорий труднодоступна. И тем важнее для жителей небольших сел наличие стабильной связи и скоростного интернета. Поэтому мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая территорию современными телеком-сервисами. Это позволяет существенно упростить и ускорить решение бытовых и рабочих задач для жителей региона. Теперь наши абоненты, вне зависимости от того живут ли они в крупных городах или небольших селах, смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, решать повседневные вопросы онлайн, а при необходимости обратиться в экстренные службы за помощью», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia

Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета

Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще