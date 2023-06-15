Fesco и Sitronics Group займутся цифровым развитием водного транспорта и портовой инфраструктуры

Транспортная группа Fesco и компания Sitronics Group на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях, направленных на сотрудничество в области цифровой трансформации морских судов и бизнеса группы.

Стороны договорились о сотрудничестве в направлении модернизации судов Fesco, оснащения их современным цифровым оборудованием связи и навигации с использованием технологии е-навигации, разработанными Sitronics Group, а также создания системы мониторинга и управления флотом.

Реализация цифровых решений предполагает установку на судах Fesco интегрированной и картографической навигационной системы, ИТ-решения динамического позиционирования и оптического анализа навигационной обстановки, систему бесшовной, защищенной и высокоскоростной системы связи.

Помимо судового оборудования, документ предусматривает использование учебно-тренажерных комплексов Sitronics Group для подготовки и переаттестации морских экипажей Fesco, а также внедрение технологий дистанционного сервисного обслуживания аппаратных и программно-аппаратных комплексов на базе цифровых двойников и смешанной реальности.

Вместе с тем соглашение предусматривает разработку концепции цифрового двойника флота, включающего внедрение автоматизированных систем управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтами флота, автоматизированных систем снабжения и управления запасами, создание системы мониторинга и прогнозирования технического состояния узлов и агрегатов и обмена информацией с сервисными организациями, производителями оборудования и береговыми службами. Предполагается сбор навигационных и метеорологических данных и сведений о техническом состоянии и эксплуатации судов. Целью создания концепции является оперативное управление флотом, а также оперативное проведение анализа эффективности эксплуатации судов.