«Мегафон» улучшил покрытие сети LTE в Алагире

Инженеры «Мегафона» модернизировали телеком-объекты в центральной части и в частном секторе города. После проведенных работ, сигнал мобильной связи улучшился внутри жилых домов, магазинов и других помещений. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

С начала 2023 г. пользователи в Алагире уже скачали из Сети свыше 250 ТБ информации, что на 12% выше прошлогоднего показателя. Для сравнения, если такой объем данных перевести в видео формата Full HD, то его можно будет смотреть онлайн непрерывно в течение 23 лет и двух месяцев.

Также за неполные шесть месяцев абоненты города общались по телефону 10,5 млн минут, что равно 20 годам непрерывного диалога. При этом голосовой трафик в сети LTE вырос на 10%. Благодаря технологии VoLTE (голос поверх LTE) соединение с собеседником происходит быстрее, а его голос звучит так чисто, как будто он находится в непосредственной близости.

«Мобильный трафик в нашей сети неуклонно растет год от года — в Алагире в частности и в республике в целом. Поэтому мобильная инфраструктура требует постоянного развития и модернизации. Чтобы пользователи не испытывали дискомфорт при телефонных разговорах, а скорость загрузки данных оставалась стабильно высокой, технические специалисты компании непрерывно работают над улучшением параметров сети LTE в регионе», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «Мегафона» в Северной Осетии – Алании.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.