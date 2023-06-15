МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о расширении покрытия высокоскоростного интернета в местах дачного отдыха и малых населенных пунктах Новгородской области. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в деревнях и популярных локациях для летнего отдыха выросла в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной интернет стал доступен на территории деревень и дачных массивов, расположенных вблизи Новгорода – в Чудовском и Новгородском районах, в восточной и юго-восточной части Новгородской области, а также в Парфинском, Крестецком Шимском, Солецком и Старорусском районах.

Теперь жители деревень и дачники могут пользоваться современными цифровыми сервисами, искать в интернете советы по уходу за посадками, отдыхать за просмотром кино, сериалов и спортивных матчей. Дети и подростки, отдыхающие на каникулах, – отправлять друзьям и родственникам фото и видео, вести стримы о жизни на даче, а родители — поддерживать связь с детьми во время летнего отдыха у бабушек.

«Для нас важно, чтобы качественная связь и быстрый интернет были доступны не только в городах или районных центрах, но и в небольших, удаленных от трасс населенных пунктах. Поэтому мы проводим масштабную модернизацию сети по всему региону. Уже к началу лета сеть LTE стала доступна более чем в 30 деревнях Новгородской области, где новгородцы и жители соседних областей отдыхают на дачах», – отметил технический директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

МТС обновляет сеть по всей территории Новгородской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 80% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.