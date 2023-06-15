МТС обеспечила первые тоннели и станции новосибирского метро скоростным LTE-интернетом

МТС запустил LTE-интернет на протяжении всей Дзержинской («зеленой») линии новосибирского метро. Теперь скоростной мобильный интернет заработал не только на станциях Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская, Маршала Покрышкина, Березовая роща и Золотая Нива, но и в тоннелях между ними. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сегодня голосовой связью и мобильным LTE-интернетом обеспечены первые пять станций и более трети тоннелей новосибирского метро. Это позволит во время движения поезда непрерывно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. Абонентам также доступна технология VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G. Ранее связь 4G МТС была на всех станциях новосибирской подземки, включая платформы, зоны касс и эскалаторы. Планируется, что связь МТС во всех тоннелях Новосибирского метрополитена появится в течение года.

«Ежедневно маршрутами Дзержинской линии пользуются десятки тысяч человек, многие из которых – абоненты МТС. За последний год мы провели большую работу, чтобы пассажиры «зеленой» ветки могли пользоваться интернетом на всем протяжении поездки, а не только на станциях. Теперь в пути от «Площади Гарина-Михайловского» до «Золотой Нивы» абоненты, благодаря 4G могут переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, непрерывно смотреть потоковое видео и заказывать пиццу или такси точно так же, как если бы они находились вне метро», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Новосибирский метрополитен – важная часть транспортной инфраструктуры Новосибирска. Благодаря скоростному мобильному интернету в тоннелях метро транспортная система областного центра приобретает новое современное качество с совершенно другим уровнем комфорта. Скоростная связь «четвертого поколения» теперь ежедневно дает пассажирам «зеленой» ветки метро широкие возможности. В среднем в подземке новосибирцы проводят более 10 часов в месяц, которые можно использовать с максимальной пользой», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.