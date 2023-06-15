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На конференции «CNews FORUM Кейсы» ТрансТелеКом расскажет, как эффективно организовать корпоративные сети связи

На конференции «CNews FORUM Кейсы» оператор цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения по обеспечению провайдеронезависимости корпоративных сетей в виртуальном пространстве на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network).

Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на центральный производительный контроллер, управляющий соединением через различные физические каналы одновременно без участия специального технического персонала на местах.

«Применяя решение SD WAN, бизнес существенно экономит в расходах на корпоративную сеть, получает возможность централизованного управления всеми элементами сетевой инфраструктуры и удобной балансировки нагрузки между каналами связи. При этом для всех сегментов сети, за счет наглядного и интуитивно понятного интерфейса, имеется возможность применения единой системы безопасности и в целом удобного управления применяемыми политиками», – объясняет Александр Николаев, Руководитель отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом».

На конференции Александр Николаев расскажет о том, как программно-определяемые сети связи позволяют снизить капитальные затраты, централизовать управление корпоративной ИТ-инфраструктурой и обеспечить провайдеронезависимость, что особенно важно для компаний с территориально распределенной структурой.

На «CNews FORUM Кейсы» ИТ-лидеры традиционно рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих кейсах и о тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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