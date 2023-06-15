«Ростелеком» стал техническим партнером комплексного научно-образовательного центра «ИТМО хайпарк»

«Ростелеком» организует узел связи, проложит до него две оптоволоконные линии связи (основную и резервную) на территории АО «ИТМО хайпарк» и обеспечит резидентов инновационного центра цифровыми услугами. Компания выполнит работы в рамках соглашения о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра на территории города-спутника Южный.

Договор о партнерстве подписали в рамках Петербургского международного экономического форума вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор «ИТМО хайпарк» Андрей Назаров.

Компания планирует организовать на территории инновационного комплексного центра узел связи и соединить его с действующими узлами двумя оптоволоконными линиями (основной и резервной). А при необходимости предоставить резидентам «ИТМО хайпарка» услуги информационной безопасности и телекоммуникационные сервисы, в том числе телефонию, интернет, видеонаблюдение и каналы передачи данных.

Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: «Создание такого мощного инновационно-технологического кластера рядом с Санкт-Петербургом позволит городу значительно укрепить свои позиции как одного из ИТ-лидеров. А один из параметров полномасштабного развития иннограда — надежное инфраструктурное решение. “Ростелеком” имеет большой опыт в строительстве оптических сетей и готов обеспечить бесперебойность оказываемых услуг».

Андрей Назаров, генеральный директор АО «ИТМО хайпарк»: «По своей идеологии “ИТМО хайпарк” – это не просто кампус университета ИТМО с техдолиной, где будут располагаться современные производства и офисы ИТ-ориентированных компаний, это платформа для инноваций, для внедрения новейших российских разработок на всех этапах строительства и эксплуатации. “Ростелеком” создаст базисную платформу для создания новейшей инфраструктуры, отвечающей нашим потребностям».

«Ростелеком» организует строительство магистрального кабеля до конца 2024 г., а также решит вопросы по организации узла магистрали.

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Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», действующее на территории Северо-Западного Федерального округа. На Северо-Западе компания обслуживает более 1,7 млн абонентов ШПД (из них около 800 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), более 650 тыс. абонентов IPTV (из них свыше 230 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

«ИТМО хайпарк» — научно-образовательный инновационный центр на базе Университета ИТМО, строящийся на юге Санкт Петербурга. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов и Технологической долины с бизнес-парком для технологических компаний. Общая площадь территории — 86 га, из которых 140 тыс. кв. метров займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 183 тыс. кв. метров — общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, научные центры и другие объекты Кампуса. В состав нового кампуса войдут три научных центра. На их базе будут работать порядка 50 научных лабораторий и пять инновационных производств. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2025 г.

Город-спутник Южный – новый район Санкт-Петербурга, где планируется создание комфортной городской среды и новых центров притяжения и развития города и области. Здесь будет расположен «ИТМО хайпарк» (86 га) – совместный проект Правительства России, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и университета ИТМО. Город-спутник Южный является стратегическим проектом Санкт-Петербурга и входит в шорт-лист приоритетных проектов России. В новом районе будет создано более 40 тыс. рабочих мест.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.