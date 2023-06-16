Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет «Мегафона»

Около 3500 жителей четырех сел северной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету «Мегафона». Теперь гости и жители Молодежного, Ясного, Арги-Паги в Тымовском районе и села Тунгор Охинского района могут пользоваться всеми возможностями сети LTE: быстрым 4G и современными технологиями звонков. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» установил в четырех селах новое оборудование, которое обеспечило жителей скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Ранее абонентам компании здесь была доступна только голосовая связь.

Теперь жители этих поселений смогут общаться, оперативно обращаться за медицинской помощью, не выходя из дома пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката. Кроме того, интернет появился на участке автодороги Южно-Сахалинск — Ноглики. Скорости мобильного интернета достаточно для работы онлайн-навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента.

«Жителям сел, расположенных в районах северной части острова Сахалин, где климат самый суровый по области, наличие мобильного интернета позволяет наравне с жителями больших городов оформлять необходимые документы на госуслугах, совершать покупки онлайн, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто всегда быть на связи с близкими, несмотря на расстояния и погодные условия. Поэтому мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая территорию современными телеком-сервисами. Это позволяет существенно упростить и ускорить решение бытовых и рабочих задач для сахалинцев», — сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.