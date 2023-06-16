Москва и РЖД будут вместе развивать технологии квантовых коммуникаций

Соглашение о сотрудничестве заключили Московский инновационный кластер (МИК) и ОАО «Российские железные дороги» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Одно из ключевых направлений документа — развитие инфраструктуры для квантовых коммуникаций, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Квантовые коммуникации — это способ быстрой передачи информации на большие расстояния.

«На базе недавно открытого кластера “Ломоносов” создадут центр технологий квантовых коммуникаций. В нем московские специалисты вместе с коллегами из “РЖД” займутся разработкой оборудования и подготовкой кадров для проектов в сфере квантовой связи», — сказала Наталья Сергунина.

Также в рамках соглашения на площадке кластера появится лаборатория для исследования нейрофизиологических возможностей работников на производстве. На основе полученных данных эксперты представят модель управления предприятием, которая позволит повысить эффективность сотрудников, упростив рабочие процессы.

***

Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К ней уже присоединились организации из Москвы и еще 81 региона России.

МИК выступает оператором кластера «Ломоносов» — флагмана инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Его резидентам предоставляется полный спектр услуг и сервисов, необходимых для развития высокотехнологичных проектов.