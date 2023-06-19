билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering»

Подведены итоги студенческого хакатона «билайн engineering», организованного МТУСИ совместно с билайн. Соревнования стартовали на Всероссийском научно-спортивном фестивале #МЫ_НА_СВЯЗИ в Технопарке «Сколково».

В рамках хакатона студенты искали овершутинговые сектора, перепутанные сектора LTE и разрабатывали планы мобильной сети для населенных пунктов. Все задания были рассчитаны на участников, обладающих знаниями в области мобильной связи и пониманием топологии сети мобильного оператора. Участники познакомились ближе с билайном, посмотрев презентацию Евгения Лебедевского, начальника отдела радиоизмерений. Он рассказал ребятам о своем карьерном треке, стратегии и задачах мобильного оператора, а также о деталях работы в компании.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике в билайне:

«билайн, будучи крупной инженерной компанией, уделяет большое внимание развитию отрасли. Сотрудничество с профильными вузами, такими как МТУСИ, для нас является стратегически важным: совместные образовательные проекты позволяют нам готовить молодых специалистов с нужными компетенциями под наши задачи, вузу — предоставлять качественную практическую часть учебного плана, студентам — проверять свои знания и навыки на реальных кейсах, знакомиться с компанией и рассматривать ее как будущего работодателя. Формат хакатона для билайна — один из форматов привлечения и отбора студентов на стажировку в тех. блок. Мы поздравляем победителей и ждем на стажировке в билайне».

Сергей Ерохин, ректор МТУСИ:

«МТУСИ и билайн объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество: в ближайших планах создание научно-образовательного центра на основе компетенций компании, который будет отвечать за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков».

Эксперты компании проанализировали полученные результаты и подвели итоги хакатона. Финалистами-победителями стали 3 студента МТУСИ: Алексей Гурьев, Алексей Токарев и Виктория Данилова.

Виктория Данилова, финалистка хакатона «билайн engineering»:

«Я впервые принимала участие в таких соревнованиях. Особенно примечательно, что хакатон стартовал на фестивале #МЫ_НА_СВЯЗИ: сразу появился рабочий настрой и захотелось попробовать свои силы в решении кейсов, о которых рассказали эксперты билайна. Нам предложили три варианта и полную свободу действий. Я выбрала трек, посвященный поиску овершутинговых секторов. Формат хакатона безумно интересный, надеюсь на проведение таких мероприятий в будущем».