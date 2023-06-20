CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы

Перед началом летнего сезона «Билайн» завершил работы по улучшению качества связи в 19 популярных парках и скверах Москвы, таких как ВДНХ, Парк Победы, Нескучный сад, Зарядье, сад Эрмитаж, сад имени Баумана и многие другие. Общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 км2. Для покрытия связью территории парков работают 516 базовых станций.

В среднем скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась на 19%. Рекордсменом по приросту стал Зарядье, в этом парке скорость мобильного интернета «Билайн» увеличилась на 58%. При этом общий объем скачанной информации в этих локациях также растет на 20%, что может подтверждать улучшения качества связи «Билайн». Благодаря увеличению скорости мобильного интернета в парках можно не только отдыхать, но и комфортно работать на свежем воздухе, проводить рабочие видеоконференции, удобно расположившись на скамейке.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона компании «Вымпелком» («Билайн»), сказал: «С увеличением теплых дней в столице мы наблюдаем рост трафика в популярных местах для прогулок и в первую очередь это, конечно, парки, как в центре, так и в спальных районах. Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным нагрузкам, чтобы наши клиенты оставались на связи, делились фотографиями с друзьями, могли дозвониться ребенку или просто имели возможность послушать любимую музыку или подкаст на прогулке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом

Ваше местоположение можно вычислить, отправив вам SMS

Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен

Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

«Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре»

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще