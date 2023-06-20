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«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре

Интернет 4G «Мегафона» стал быстрее в десятках населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа, а также на нефтяных и газовых промыслах региона. На действующих объектах связи оператор развернул слой LTE в «дальнобойном» диапазоне, позволяющем увеличить покрытие, и с помощью специальных настроек расширил полосу LTE-900, увеличив емкость сети.

Проект модернизации сети в Югре начался осенью прошлого года. За 8 месяцев на более чем 220 базовых станциях «Мегафона» был запущен диапазон 900 МГц. На этой частоте радиосигнал распространяется на большее расстояние и лучше проникает в помещения. На втором этапе, в июне текущего года, инженеры «Мегафона» расширили полосу LTE-900 более чем на 80 базовых станциях.

По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, после проведенных работ передача данных подросла примерно на 30%.

Обновление инфраструктуры связи затронуло более 35 населенных пунктов Югры. Это такие крупные города как Мегион, Советский, Нягань, Сургут, Когалым, Лянтор и поселки, где проживают несколько сотен человек. Например, село Каменное в Октябрьском районе, Селиярово в Ханты-Мансийском, Лемпино в Нефтеюганском районе и еще более десятка отдаленных деревень и сёл. Теперь их жители могут пользоваться цифровыми сервисами со стабильным качеством передачи данных.

Жители оценили новый уровень услуг – так, в июне объем потребления данных в сети 4G вырос примерно на 30% по сравнению с маем.

«Мы постоянно повышаем эффективность имеющихся технических ресурсов и совершенствуем мобильный интернет-доступ. У диапазона LTE-900 есть существенные преимущества при обеспечении связью отдаленных территорий, малых населенных пунктов, что очень актуально для Югры. Грамотное перераспределение частот обеспечивает сравнительно высокие скорости мобильного интернета, что необходимо на фоне растущего потребления трафика», – отметил директор «Мегафона» в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Дмитрий Мелихов.

Улучшения скорости передачи данных также смогут почувствовать и вахтовики более чем на 20 месторождениях, среди которых крупнейшие в ХМАО – Самотлорское, Федоровское, Приобское.

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