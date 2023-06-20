Туристический трафик по России вырос на 7,7% – big data Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за пять месяцев 2023 года. Наиболее посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 г. оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Большинство путешественников (47%) покидают домашний регион для посещения и изучения исторически значимых мест, архитектурных памятников, музеев и других культурных достопримечательностей – занимаются классическим туризмом. В среднем потребление интернет-трафика в наиболее популярных туристических местах год к году увеличилось на 27%. На втором месте по популярности у москвичей деловые поездки – 23%. К родственникам отправлялись 17%. По 4% занимают доли путешественников, которые выезжают из домашнего региона с образовательными и религиозными целями. Еще 3% отправляется в лечебно-оздоровительные поездки, 2% – в спортивные.

Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

При этом 35% гостей столицы – классические туристы. 22% приезжают в деловые поездки, 17% – к родственникам, 10% поездок – образовательные, 8% – лечебно-оздоровительные. Среднее время визита составляет три дня. При этом наиболее продолжительное время в регионе проводят те, кто прибыл на самолете, – 4,7 суток. Этот вид транспорта выбирают 7% прибывших. 55% приезжают на автомобиле и проводят в Москве 2,1 суток. На поезде приезжает 38% посетителей – они находятся в столице 2,5 суток.

В Московскую область 33% посетителей приезжают в деловые поездки, 31% – для классического туризма, 25% – к родственникам, реже – с лечебными или спортивными целями. В среднем визитеры проводят в Подмосковье два дня, 61% приезжают в область на машине и проводят там 2,3 суток, 33% выбирают поезд и проводят до 2,1 суток. На самолете прибывают 6% посетителей, они проводят в области меньше всего времени – 1,7 суток.

Подавляющее большинство гостей Краснодарского края – 66% – приезжают для классического туризма. В 18% случаев – чтобы навестить родственников, реже посетители приезжают с деловыми целями и для спортивного досуга. При этом в равной степени часто, по 42%, посетители прибывают в регион на автомобиле или поезде, в 15% случаев на самолете. Туристы, выбравшие авиатранспорт, проводят в регионе почти шесть суток. Те, кто прибывают на поездах, проводят в регионе четыре дня, туристы на автотранспорте – 3,1 суток. Прирост интернет-активности в популярных у туристов местах составил 30% год к году.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически-значимых мест в Санкт-Петербург приезжают 59% посетителей. В 15% случаев причина визита деловая. Значительно реже поездки связаны с обучением, визитом к родственникам или лечением. Наиболее продолжительное время (шесть суток) в культурной столице проводят те, кто в качестве транспорта выбирают самолет – таких гостей 15%. Те, кто прибыл на поезде, проводят в регионе четыре дня, а гости, прибывшие на машине, – три дня.

На пятом месте по популярности для посещений находится Республика Татарстан. 52% посетителей прибывают в регион для классического туризма. В деловые поездки приезжают 17% визитеров. С религиозно-просветительскими целями прибывают 12%. Наиболее продолжительное время в регионе остаются те, кто выбрал авиатранспорт для прибытия, – 3,7 суток. Доля таких посетителей составляет 8%. В 31% случаев посетители выбирают поезд и остаются в Татарстане на 2,2 суток. 61% посетителей приезжают на машине и проводят 1,7 суток.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.