beeline cloud и MIND Software создают Центр компетенций для возврата ИТ-нагрузок из зарубежных облаков

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и MIND Software — российская инженерная компания, разрабатывающая инструменты для миграции и отказоустойчивости ИТ-сервисов, сообщают о создании Центра компетенций с целью технической и экспертной поддержки проектов, где требуется замена решений по виртуализации.

Консолидированная экспертиза двух компаний будет интересна как крупным заказчикам, так и представителям малого и среднего бизнеса, для которых актуально использование гибридных моделей при миграции между различными облачными сервисами. Актуальность создания Центра компетенций продиктована большим спросом со стороны рынка на решения, которые могли бы стать альтернативой ушедшим западным вендорам, и «массовой» миграцией в облачные среды локальных представительств компаний, которые начали самостоятельно развивать свой бизнес в РФ после того, как их глобальные компании прекратили свою деятельность в нашей стране. В основном, это представители ритейла, консалтинговые и производственные компании, автодилеры, которые испытывают нехватку ИТ-экспертизы и вынуждены в короткие сроки создавать собственную ИТ-инфраструктуру.

Используя основной продукт MIND Software — инструмент кроссплатформенной миграции виртуальной инфраструктуры, компании-клиенты могут оперативно осуществить перенос серверов в разные облачные среды, легко менять решения и более эффективно управлять ИТ-инфраструктурой. А вот решения каких вендоров при этом подобрать c точки зрения безопасности, специфики ИТ-систем и независимости от западных разработок, подскажут эксперты beeline cloud. При необходимости билайн также предоставит свои вычислительные мощности.

Технический директор MIND Software Антон Груздев: «Сейчас в нашей стране сформирован выраженный спрос на переход к использованию платформенных решений отечественных производителей. Решение этой задачи требует объединения компетенций различных участников отечественного ИТ-рынка: от независимых разработчиков ПО до облачных провайдеров и интеграционно-консалтинговой практики. Благодаря партнерству с коллегами из beeline cloud мы сможем обеспечить комплексную экспертную поддержку клиентов в рамках решения задачи по смене инфраструктурной платформы».

Директор по продуктам beeline cloud Александр Михалюк: «Последние несколько лет мы наблюдаем высокий спрос как на разработки, так и на компетенции по осуществлению миграции между различными виртуальными средами. У нас появилось большое количество кейсов в этой области и собственный подход по выбору вендоров, на разработки которых можно заменить привычные продукты без каких либо рисков с точки зрения ИБ и продуктивности, поэтому мы будем рады помочь своей экспертизой, c готовностью предоставим облако билайн и перенесем в него с помощью решения от нашего партнера MIND Software любые данные и системы».

Запускайте одиночные и массовые переносы серверов, создавайте отказоустойчивые копии виртуальной среды, используйте базовую или продвинутую версию панели управления, чтобы автоматизировать создание целевой инфраструктуры и управление ею.

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