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«Мегафон» расширил возможности сети в Приморском районе Петербурга

«Мегафон» увеличил емкость сети LTE в самом крупном по численности населения районе Петербурга – Приморском, где проживает порядка 700 тыс. человек. Теперь абонентам компании как в жилых массивах района, так и в зонах отдыха на берегу Финского залива доступны более высокие скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Технические специалисты оператора обновили четверть своей инфраструктуры в самом густонаселенном районе северной столицы, построив новые объекты связи и расширив частотный спектр в сети LTE на существующих базовых станциях. В зону улучшений попали крупные жилые комплексы, промышленные территории, торговые центры и места отдыха, например, «Парк 300-летия Санкт-Петербурга», где в летний сезон значительно увеличивается трафик мобильного интернета. Модернизация помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество предоставляемых мобильных услуг и дать абонентам в локациях доступ к более высоким 4G-скоростям.

«Приморский район – важная территориальная единица на карте Петербурга, в нем сконцентрировано большое количество активных абонентов. Наша задача – предоставить каждому из них качественные услуги связи для комфортного пользования цифровыми сервисами. Мы постоянно работаем над развитием связи, чтобы даже в часы пиковой нагрузки пользователи были уверены в надежности сети и могли стримить с отдыха, готовиться онлайн к сессии или проводить совещание по сети из любой точки города», – сказал Максим Токаренко, директор «Мегафона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Мегафон» – объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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