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МТС прокачала сеть у знаменитого равнинного водопада «Кивач» в Карелии

МТС модернизировала сеть LTE на территории заповедника «Кивач» в Республике Карелия. В результате средняя скорость мобильного интернета в районе известнейшего водопада Карелии увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных работ выросла скорость мобильного интернета и увеличилась территория покрытия сети 4G от МТС в заповеднике Кивач, где находится одноименный равнинный водопад, второй по высоте в Европе. Теперь туристы смогут в онлайне демонстрировать видео с бурлящими водными потоками и чарующими природными пейзажами. Благодаря «дальнобойному» мобильному интернету посетители заповедника смогут при необходимости воспользоваться навигатором или аудиогидом, а также быстро загружать данные из сети на свой смартфон, если потребуется какая-либо справочная информация, ведь на территории можно найти все виды карельских ландшафтов и почти все разнообразие флоры и фауны региона. Именно поэтому «Кивач» называют Карелией в миниатюре.

«Мы понимаем, какую важную роль играет туризм для Республики Карелия, поэтому уделяем особое внимание обеспечению качественной связью достопримечательностей. Кивач – это, своего рода, «место силы» нашего региона. Здесь удивительная природа, которую хочется хоть как-то передать на снимках. К новому туристическому сезону мы провели работы по расширению сети 4G, чтобы у гостей заповедника была возможность пользоваться привычными цифровыми сервисами», - отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Ранее к летнему туристическому сезону МТС провела модернизацию сети LTE на Валааме. В результате средняя скорость мобильного интернета на территории главной достопримечательности Ладожского озера выросла на 25%.

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