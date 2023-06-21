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МТС прокачала сеть в «бухте затонувших кораблей» и на гребешковой ферме

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в бухте Витязь Хасанского района. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в популярном у туристов месте летнего отдыха выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бухта Витязь – один из центров морского отдыха в Приморье. Она привлекает многочисленных туристов открыточными видами, теплым морем и насыщенной экскурсионной программой. В сезон здесь принимают гостей более двух десятков турбаз, пансионатов и баз отдыха. Кроме того, в бухте Витязь расположена уникальная гребешковая ферма, где ежегодно в мае празднуется день рождения гребешка.

По данным Big Data МТС, ежегодно бухта Витязь входит в топ-3 самых популярных мест летнего отдыха в Приморье. В мае 2023 г. интернет-трафик здесь вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Чтобы обеспечить «цифровой комфорт» гостей, МТС в преддверии пляжного сезона расширила LTE-покрытие и увеличила скорость мобильного интернета в селе Витязь, где расположены основные места размещения туристов. Высокоскоростной мобильный интернет позволит гостям пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС, общаться в мессенджерах и делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени.

«Приморье – очень красивый край с уникальной природой, насыщенной историей и развивающейся инфраструктурой, а Хасанский район - настоящая туристическая жемчужина. По данным аналитиков МТС Travel, в этом году регион вошел в топ-5 альтернатив Сочи и Черноморскому побережью. Причем, эксперты прогнозируют рост турпотока в регионе до 3,5 млн человек в год. Наличие современной связи в местах пляжного и экскурсионного отдыха значительно повышает туристическую привлекательность региона и делает отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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