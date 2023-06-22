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Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023 г. на 10% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе-мае 2023 г. клиенты стали больше скачивать данных в дороге по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Всего прирост трафика на платных участках ЦКАД составил 10% год к году, а на самом большом участке платной дороги ЦКАД-3 – 13%.

В ответ на растущую активность оператор совместно с партнером запустил услугу оплаты проезда по платным участкам дороги с помощью SMS. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо выполнить несколько простых действий: отправить сообщение с госномером транспортного средства на бесплатный сервисный номер 7799 (буквы вводятся на кириллице); при наличии задолженности ответить любым текстом (например, цифрой 1); оплата будет произведена со счета мобильного телефона.

Если на балансе недостаточно средств для оплаты проезда, система предложит пополнить счет мобильного телефона и повторить попытку.

Подробная инструкция и комбинации команд размещены на сайте «Автодор – платные дороги».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

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