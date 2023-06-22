CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила сеть LTE в центре Курска и в ряде микрорайонов города. Благодаря установке новых базовых станций и модернизации оборудования средние значения скорости увеличились на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты установили новое телеком-оборудование, в результате чего скорость LTE выросла в центре города на пересечении улиц Можаевская и Володарского, на Центральном рынке, в частном секторе, прилегающем к улице Бочарова. Скорость увеличилась в государственных учреждениях, школах, детских садах, торговых центрах и магазинах. МТС также прокачала сеть для жителей Железнодорожного округа, конноспортивной школы, парка Патриот, Курского хладокомбината, ТЦ «Европа» на Хуторской.

«Центр Курска и Центральный рынок – самые оживленные локации нашего города с плотным автомобильным трафиком. Куряне активно пользуются мобильным интернетом, и нагрузка на сеть постоянно возрастает. Поэтому мы продолжаем развивать сеть LTE, чтобы жители могли с удобством пользоваться многочисленными возможностями нашей экосистемы», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов

«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов

Российский разработчик выпустил новую версию своей коммуникационной платформы — CommuniGate Х

CNews Analytics выпустил первый рейтинг поставщиков средств КЭДО

ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще