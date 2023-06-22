«МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета на трассе А108 во Владимирской области в районе сел Филипповское и Аленино. Скорость мобильного интернета на данном участке выросла на 30%. В результате установки дополнительного телеком-оборудования новое качество связи получили участники внутренних транспортных потоков города Киржач и Киржачского района, так и межрегиональных перевозок между Владимирской, Московской, Ярославской, Рязанской и другими областями. Также связь востребована логистическими компаниями дальних направлений, проходящих по трассам М5 «Урал», М7 «Волга» и М8 «Холмогоры». МТС «прокачивает» связь на «большой бетонке» вслед за дорожниками, которые строят транспортные развязки, расширяют действующие участки А108 и оснащают их современными системами освещения, контроля скорости и разметкой. Об этом CNews сообщили представители «МТС».

«Трасса является федеральной транзитной дорогой, позволяющей обойти перегруженный московский узел, и сегодня работы ведутся сразу на двух участках на входе во Владимирскую область, поэтому «МТС» модернизирует оборудование с запасом емкости для растущего грузо- и пассажиропотока между Москвой, Владимиром, Ярославлем, Сергиевом Посадом, Орехово-Зуевым и другими городами. Устойчивая сеть LTE «МТС» станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути и позволит пользоваться датчиками движения транспорта», — сказал директор филиала «МТС» во Владимирской области Алексей Савушкин.

Новое оборудование «МТС» также позволило обеспечить мобильным интернетом села Филипповское и Аленино Киржачского района, где проживает более 1 тыс. жителей, находятся школа, администрация, продуктовые, строительные магазины и склады, АЗС, отели и кафе для транзитного транспорта.

Местные жители получили возможность на высокой скорости пользоваться всеми цифровыми сервисами, приложениями торговых сетей и банков, смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

Ранее «МТС» «прокачала» мобильный интернет по трассе М7 «Волга» на въезде во Владимир со стороны Москвы, между Владимиром и Нижним Новгородом, на выезде в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли, увеличила скорости на привокзальной площади Владимира, во всем Муроме и других местах с большим транспортным потоком. На сегодняшний день сеть «МТС» покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98% населения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы» (ПАО «МТС») –компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы «МТС» пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами «МТС» – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов «МТС» превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5 тыс. магазинов в России. Акции «МТС» котируются на Московской бирже под кодом MTSS.