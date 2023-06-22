Омские связисты добавили ресурса сетям 4G

Жители всех районов Омска могут почувствовать улучшение мобильной связи и интернета в своих смартфонах. «Мегафон» провел масштабную модернизацию базовых станций, увеличив емкость сети. Благодаря проведенным работам было расширено покрытие 4G, улучшено проникновение радиосигнала внутрь помещений. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация затронула все пять районов мегаполиса. Связь улучшилась в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских учреждениях, вузах, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах.

Проведенные работы стали ответом на растущие потребности горожан и превентивными мерами для сохранения качества работы всех цифровых сервисов. Согласно анализу обезличенных данных, только весной 2023 г. омичи «прокачали» в 1,6 раза больше интернет-трафика по сравнению с 2022 г. За этот же период почти на 20% выросло число голосовых вызовов. Все больше данных требуется на соцсети и мессенджеры, среди которых пальму первенства держит Telegram, где трафик удвоился.

«За счет более эффективного управления радиочастотами мы можем использовать имеющиеся ресурсы более продуктивно. Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE, позволяет в сжатые сроки улучшить емкость сети и скорость мобильного интернета там, где это необходимо. В этом году мы уделили особое внимание столице региона, особенно жилым районам, бизнес‑центрам и точкам туристического притяжения. С начала года более чем в 140 локациях Омской области было улучшено существующее покрытие и увеличена емкость сети», — сказал директор «Мегафона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Проведенные работы также расширили возможности звонков по технологии VoLTE. Ее преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит в сети 4G, обеспечивая мгновенный дозвон и чистый звук.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.