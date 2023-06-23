МТС обеспечила связью этнопарк «Дюкча» к летнему сезону фестивалей

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации сети в зоне отдыха «Горняк» и на территории этнопарка «Дюкча». Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета в популярном у магаданцев месте выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Устье реки Дукча, где расположились этнопарк «Дюкча» и зона отдыха «Горняк» – одни из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Колымского края. Здесь регулярно проходят праздничные и национальные мероприятия – День города, день Молодежи, эвенский Новый год «Хэбенек», фестивалль «Старательский фарт» и многие другие, привлекающие туристов и жителей региона.

По данным аналитиков BigData МТС, этнопарк Дюкча является одной из городских точек притяжения и самым посещаемым местом туристов и местных жителей. В мае 2023 г. интернет-трафик в этой локации вырос в среднем на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Чтобы местные жители и гости Колымского края могли с комфортом провести выходные и праздничные дни, МТС «прокачала» сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета на территории этнопарка «Дюкча» и зоны отдыха «Горняк», которые в выходные дни посещают сотни отдыхающих.

«Магадан с точки зрения развития туризма очень перспективен. С каждым годом все больше приезжает туристов из центральной части России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и других крупных городов. В преддверии сезона отпусков и праздничных мероприятий МТС расширяет покрытие за городом и в прибрежных зонах отдыха. Наличие высокоскоростного интернета и качественной связи – одно из условий безопасного и комфортного отдыха для современного туриста и путешественника. А запланировать отдых в Магадане и других живописных уголках России поможет наш сервис МТС Travel», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.