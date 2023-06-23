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От Чаа-Сур до Бай-Тал: в малые населенные пункты Тувы пришел 4G

В 40 населенных пунктах Республики Тыва, включая малые населенные пункты, инженеры «Мегафона» провели масштабную модернизацию сети. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в регионе выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» запустил сеть 4G в населенных пунктах, где ранее были доступны только стандарты связи 2G и 3G. Благодаря появлению уверенного покрытия LTE жители могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на высокой скорости передачи данных. По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, после проведенных работ мобильный интернет стал работать на 25% быстрее.

Кроме того, модернизация сети помогла увеличить территорию покрытия, обеспечить болеe уверенный прием как на улице, так и внутри помещений.

Технические мероприятия прошли в городе Туран, а также в малых населенных пунктах Кызыл-Мажалык, Суг-Аксы, Тээли, Эрзин, Ак-Эрик, Тоора-Хем, Ишкин, Чаа-Сур, Дурген, Чаа-Холь, Хайыракан, Сизим, Шуй, Бурен-Бай-Хаак, Бай-Хаак, Бай-Тал, Дон-Терезин и других.

Жители Тувы уже оценили новые возможности и стали скачивать из интернета больше данных – объем интернет-трафика после модернизации вырос в среднем на 30%.

«Мы постоянно совершенствуем действующую сеть, увеличивая скорость интернета и площадь покрытия. Технические специалисты компании с начала года проделали масштабную работу на огромной территории, где живет более 30 тыс. человек. Несмотря на сложный горный рельеф нашего региона, мы создали необходимую инфраструктуру и добились высокого качества связи для наших абонентов. Недавно проведенная модернизация сети – еще один шаг в работе по повышению надежности наших услуг», – сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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