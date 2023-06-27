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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в центре Чебоксар

Инженеры «Мегафона» модернизировали телеком-оборудование вблизи ключевых административных зданий и культурных объектов столицы региона. Благодаря проведенным работам скорость загрузки в смартфонах абонентов увеличилась более чем в два раза.

Цифровые улучшения затронули улицы Ленинградскую, Карла Маркса, Дзержинского и Президентский бульвар. Здесь располагаются Администрация главы Чувашии, Дом правительства, Администрация города, а также Чувашская государственная филармония, Музей чувашской вышивки, Дворец культуры имени Якова Ухсая и другие значимые для чебоксарцев и приезжих учреждения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По результатам замеров, проведенных инженерами «Мегафона», средняя скорость передачи данных составила 35 Мбит/с, а максимальная — достигла 90 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы без задержек общаться с близкими по видеосвязи, использовать интернет для работы или учебы и смотреть фильмы на видеоплатформах.

Чтобы стабильный сигнал был на улице и в зданиях, оператор применил на новом оборудовании сразу две технологии. LTE-1800 МГц обеспечивает лучшее проникновение в закрытые помещения, а LTE-2600 МГц — высокие скорости.

«Одна из главных задач связистов — расширять возможности существующей сети в загруженных локациях. В данном случае в зоне внимания наших специалистов оказались центральные улицы Чебоксар с активной концентрацией абонентов. Это особенно важно в летний период, когда республика принимает туристов и объемы использованного интернет-трафика растут», — отметил технический руководитель «Мегафона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

Как показывает big data оператора, только за первую половину июня 2023 г. Чебоксары посетили гости из 70 регионов страны. Наиболее охотно в столицу Чувашии выбираются москвичи, нижегородцы и питерцы, также здесь часто бывают жители ХМАО и ЯНАО.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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