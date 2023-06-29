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«Мегафон» подготовил горнолыжный курорт Степаново к высокой нагрузке зимой

«Мегафон» улучшил качество связи на территории популярного горнолыжного курорта Степаново, подготовив сеть к следующему сезону. Горнолыжный комплекс расположен в Дмитровском городском округе Московской области и в зимний период привлекает любителей активного отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» улучшили качество покрытия LTE-сети на территории всего комплекса, что позволит посетителям не только пользоваться высокоскоростным интернетом, но и совершать звонки в максимальном качестве с использованием технологии VoLTE.

В районе канатной дороги №2 установлена дополнительная базовая станция, что позволило увеличить емкость в стандартах 2G и 4G. При модернизации сети был задействован частотный диапазон 1800 МГц, обеспечивающий широкую зону покрытия и качественную связь даже при повышенной нагрузке.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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