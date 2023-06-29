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«Мегафон» ускорил 4G в туристической жемчужине Югры

«Мегафон» в 1,5 раза увеличил скорость мобильного интернета в этнографической деревне Русскинская в Ханты-Мансийском автономном округе. После модернизации сети комфортные скорости 4G стали доступны большему количеству путешественников и местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По данным аналитиков «Мегафона», в мае-июне 2023 г. в этнографической деревне побывали представители более 70 российских регионов. Здесь было зафиксировано количество абонентов, в семь раз превышающее число местных жителей. Самыми активными визитерами стали гости из Москвы и Уфы. Северный туристический бренд выбирали для отдыха и россияне из теплых краев – Краснодара, Ростова и Сочи.

Для комфорта путешественников «Мегафон» увеличил емкость сети 4G. По замерам специалистов оператора, скорость мобильного интернета после проведенных мероприятий выросла на 50%.

Жители и гости этнодеревни уже оценили новый комфорт передачи данных – трафик за последний месяц здесь вырос на треть.

«Югра становится все более привлекательным регионом для внутреннего туризма. Поэтому мы совершенствуем телеком-инфраструктуру не только в крупных населенных пунктах и на производственных площадках, но и в местах, где лучше всего можно ощутить самобытность Югры. Наша ежедневная работа нацелена на то, чтобы и в северных широтах нашим абонентам из любого региона были доступны привычные цифровые сервисы, требующие стабильного качества передачи данных, а уникальные туристические локации становились еще безопаснее и комфортнее», – отметил директор «Мегафона» в Югре Дмитрий Мелихов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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