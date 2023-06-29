CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Плавучие «вышки» билайна обеспечили связью гостей «Алых парусов»

Праздник для выпускников традиционно привлек сотни тысяч гостей. При таком скоплении людей нагрузка на связь увеличилась в разы. Чтобы скорость мобильного интернета осталась комфортной для абонентов, билайн использовал базовые станции, установленные на воде.

Небольшие вышки специальной конструкции были смонтированы на пристанях у Дворцовой и Английской набережных. Они увеличили емкость сети в местах, где количество жителей и гостей города было особенно велико. Оборудование продолжит работать всё лето, и будет обслуживать туристический поток, увеличившийся в теплое время года.

Кроме того, специально для «Алых парусов» оператор установил дополнительные базовые станции на Дворцовой набережной, Дворцовой площади и возле Троицкого моста и провёл дополнительную настройку своей сотовой сети в центре города. Качество связи постоянно отслеживали технические специалисты.

В итоге, по данным билайна, за первые 2 часа мероприятия абоненты использовали столько трафика, сколько на территории проведения праздника обычно уходит за неделю. Оператор также проанализировал обезличенные данные трафика гостей праздника и выяснил, что в этом году среди самых популярных сервисов оказались youtube, ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники и ТикТок.

Директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Качественная связь во время «Алых парусов» особенно важна, так как она не только даёт возможность вести онлайн трансляции или публиковать фото, но позвонить или написать близким, чтобы не потеряться в толпе. На праздник съезжаются абоненты со всей страны, в центре города одновременно собираются более миллиона человек. Чтобы обеспечить связью такие масштабные мероприятия как «Алые Паруса» требуются нестандартные решения. Мы использовали как обычные, так и плавучие базовые станции, что помогло расширить стандартную емкость сети и поддержать привычный уровень качества на популярном празднике».

Реклама. beeline.ru

Токен: LatgBekzT

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

«Билайн» в Конституционном суде требует запретить бесконечные налоговые проверки

Российская таможня полностью откажется от решений Cisco

«Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка

«Связной» сделал последний шаг навстречу банкротству

МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще