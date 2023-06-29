«Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали новый тип оптического волокна для сенсорных устройств, включая системы квантовых коммуникаций. Благодаря своей внутренней структуре материал позволит снизить энергозатраты и увеличить пропускную способность при передаче данных. Устройства, созданные с использованием нового оптоволокна, будут устойчивее при работе в агрессивных средах и не подвержены воздействию электромагнитных помех. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Разработка инженеров НПО ГОИ им. С.И. Вавилова (входит в «Швабе») представляет собой закрученное микроструктурированное оптоволокно с несколькими сердцевинами из кварцевого стекла. Такая конструкция позволяет снизить затраты энергии при передаче данных и повысить защищенность коммуникаций. Дополненные волоконными решетками Брэгга оптоволокна приобретают повышенную чувствительность, что способствует увеличению быстродействия устройств, где будет применен материал.

«Оптические волокна сегодня незаменимы в телеметрии, телемеханике, коммуникациях на транспорте и в авиакосмической отрасли. НПО ГОИ в составе «Швабе» – один из лидеров в России в области создания уникальных микроструктурированных оптоволокон из кварцевого стекла. Продукция предприятия невосприимчива к электромагнитным помехам и обладает длительным сроком службы – 25 лет и более. Убеждены, что их новая разработка найдет широкое применение в наиболее точных отраслях российской промышленности», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Благодаря своим исключительным свойствам оптоволоконная продукция НПО ГОИ используется в медицине, авиации и на флоте. Например, одномодовые оптические волокна с сохранением поляризации излучения применяют для решения задач высокоточной гироскопии. При создании медицинского оборудования используют многомодовые волокна с сердцевиной диаметром от 50 до 1000 мкм в кабельном исполнении. Также это оптоволокно в герметичном защитном покрытии находит применение в бортовой аппаратуре космических аппаратов типа ГЛОНАСС.

«НПО ГОИ на протяжении 40 лет занимается серийным выпуском кварцевых оптических волокон специального назначения. Работа в этом направлении позволяет создавать уникальные продукты. В их число как раз входит новая разработка, которой на данном этапе предстоит пройти ряд дополнительных исследований и испытаний с участием партнеров института», – сказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Весной 2023 г. «Швабе» представил еще одну разработку – новый класс кварцевых оптических волокон, созданный в сотрудничестве с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, г. Самара).

Особенность материала – в увеличенном диаметре сердцевины – до 100 мкм вместо типовых для кварцевых волокон 50 и 62,5 мкм, что позволяет обеспечить высокую надежность сети передачи данных в условиях вибраций и возможного наличия пыли и взвесей в окружающей среде. Кварцевое оптоволокно оптимизировано для совместной работы с лазерными источниками оптического излучения и может быть использовано в воздушных судах, космических аппаратах, железнодорожных локомотивах, пассажирских и грузовых составах, в метро, а также в промышленных сетях.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2022 г. портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил порядка 2600 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6000 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.