CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Облака
|

билайн помог мигрировать в облака Commonwealth Partnership

Российский поставщик ИТ-услуг и облачный провайдер beeline cloud (билайн облако) помог развернуть «с нуля» и перенести критичные для бизнеса сервисы Commonwealth Partnership (CMWP) – одного из крупнейших игроков в области коммерческой недвижимости, на свою площадку. При реализации проекта провайдер уделил особое внимание непрерывности бизнес-процессов и защите клиентских данных заказчика.

CMWP основана в Москве и работает уже более 28 лет. До апреля 2022 года она была известна как Cushman & Wakefield. Компания предлагает клиентам комплексные решения для инвестиций, эффективного управления и развития проектов в недвижимости.

После выхода из состава глобальной группы CMWP потребовалось перенести ИТ-инфраструктуру на территорию РФ в кратчайшие сроки, а также заново развернуть все ключевые сервисы: корпоративную почту, систему ВКС, виртуальные рабочие столы, сетевые сервисы, комплекс ИБ-решений, файловое хранилище, сервер баз данных и .

Использование пула вычислительных мощностей beeline cloud позволило сотрудникам CMWP работать в привычном окружении с минимальными изменениями с точки зрения прикладных систем. На период миграции специально для них была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI). Такое промежуточное решение позволило обеспечить сотрудников бесперебойным доступом ко всем корпоративным сервисам: к тем, что еще не были переведены в облако, они подключались через ноутбуки, а к уже перенесенным — через VDI. После окончания миграции инфраструктуру виртуальных рабочих столов отключили.

Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud: «Мы постарались организовать процесс миграции таким образом, чтобы заказчик продолжал предоставлять клиентам корпоративные сервисы «под ключ» на базе ПО от ведущих вендоров. Кроме того, мы организовали новый канал связи в офис компании CMWP, перенастроили сетевое оборудование, так как ранее все это управлялось централизованно».

Алексей Третьяченко, руководитель департамента информационных технологий CMWP: «Переоценить важность бесперебойной работы критичных ИТ-сервисов для бизнеса в современном мире сложно. Это то, без чего невозможно его функционирование. Именно поэтому при выходе из глобальной группы одной из первоочередных и жизненно важных задач для нас стало создание собственной ИТ-инфраструктуры на базе устойчивых решений и платформ в крайне сжатые сроки. Коллеги beeline cloud эффективно с нами взаимодействовали на этапе их развёртывания, предоставив не только площадки ЦОД, но и свою экспертизу».

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Токен: LatgBf7qq

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

«Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму

Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала

Московские электросамокаты будут принудительно тормозить по сигналам системы «ГЛОНАСС»

В России будет две отечественных ОС: для чиновников и для простых людей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще