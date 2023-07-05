МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в Железнодорожном районе Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из крупнейших районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в нескольких локациях Железнодорожного района Рязани. Здесь расположены густонаселенные городские кварталы, школы, вузы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиники, часть Центрального парка культуры и отдыха, стадион ЦСКА и торговые центры, где проживает более 120 тыс. человек.

Район также является важной транспортно-логистической зоной: здесь находятся Ряжский элеватор, завод ЖБИ, предприятия нефтехимии и другие крупные предприятия; расположены складские базы и погрузочно-разгрузочные терминалы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, гостиницы.

«Через Железнодорожный район проходит и Южная окружная дорога, которая является частью федеральной трассы М5 «Урал». Со временем трафик по ней только возрастает. Мы разместили новое телеком-оборудование с запасом емкости для обеспечения мобильным интернетом на высоких скоростях и на трассе, и на прилегающих территориях. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики мониторинга грузопотоков, систему безопасности в пути, другие сервисы экосистемы МТС», — отметил директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

До конца лета 2023 г. МТС планирует модернизировать телеком-оборудование в селе Льгово, Мурмино, Шумашь и Тюшево Рязанского района. Ранее МТС в Рязанской области улучшил качество связи на участках трассы М5 в районе Шацка, где находится крупная транспортная развязка в направлении Касимова и Тамбова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.