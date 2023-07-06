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МТС оцифровала Каменную гору в древнем Ельце

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила скоростным мобильным интернетом Каменную гору в Ельце. После установки нового оборудования жители и гости города могут пользоваться современными цифровыми сервисами, в том числе добраться до знаменитого Елецкого Знаменского женского монастыря с помощью навигационных систем. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Улучшая качество связи МТС для ельчан и гостей, мы также способствуем повышению туристической привлекательности города. И теперь на вершине горы можно даже посмотреть в онлайн-кинотеатре KION фильм «Живой» с Алексеем и Андреем Чадовыми. Дело в том, что эпизоды этой драмы были сняты в 2006 г. на Каменной горе. Но узнать эти места будет непросто, так как с тех пор город и монастырь сильно преобразились, здания были отреставрированы, а территория благоустроена», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Сегодня на территории монастыря можно посетить Собор иконы Божией Матери «Знамение», Церковь Николая Чудотворца, Колокольню, Часовню Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» у святого колодца с купелями и другие достопримечательности.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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