На въезде в столицу Приморья улучшилось качество мобильной связи

Гости Владивостока смогут поделиться в интернете первыми впечатлениями от городского пейзажа уже подъезжая к столице Дальнего Востока. «Мегафон» построил на въезде в город новую базовую станцию, улучшив доступность мобильной связи LTE на участке дороги «Уссури». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ежедневно через основные автомобильные ворота Владивостока проезжают тысячи машин местных жителей, грузовой и пассажирский транспорт. В летний сезон дорожный трафик значительно увеличивается за счет автотуристов из соседних регионов. Новая базовая станция обеспечила современной цифровой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом четвертого поколения транзитный участок автотрассы.

Этот отрезок автодороги также является популярной фотолокацией у туристов. Здесь находится один из символов морского города – ростральная колонна и статуя моряка-тихоокеанца, который приветствует гостей и жителей региона. Благодаря улучшению качества связи фото и видео, сделанные возле стелы, а также виды на Амурский залив туристы теперь могут сразу же загружать в социальные сети или отправлять через мессенджеры своим друзьям и близким.

«Мы активно улучшаем качество связи в точках туристического притяжения в Приморском крае. Участок автодороги “Уссури" на въезде во Владивосток включен в основной гостевой маршрут, по которому следует большинство приезжающих в регион, отсюда начинается их знакомство с городом и его морскими пейзажами. Помимо этого, тысячи местных жителей ежедневно используют этот путь, чтобы доехать до работы из пригорода. Устойчивая мобильная связь им необходима для оперативного решения рабочих и бытовых вопросов», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.