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«Транстелеком» обеспечил интернетом Грушинский фестиваль в Самарской области

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» предоставил доступ в интернет для проведения и трансляции Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно проходит на Мастрюковских озерах в Самарской области. Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком».

В рамках телекоммуникационного партнерства специалисты макрорегиона Верхневолжский компании «Транстелеком» обеспечили общий канал доступа в интернет емкостью более 400 Мбит/с. Благодаря этому услугами связи были охвачены главная сцена фестиваля и сцена «Чайхана», а также пресс-центр, органы правопорядка и VIP-домики. Кроме того, на основе специально выделенных каналов связи, в партнерстве с ОАО «РЖД» была организована прямая трансляция фестиваля на железнодорожные вокзалы Самары и Тольятти и станцию Жигулевское море.

«Организация сети связи для события, которое проходит на природе, потребовала от наших специалистов изобретательного и творческого подхода. Для наилучшего эффекта мы комбинировали проводные и беспроводные технологии передачи данных, и это позволило обеспечить быстрое соединение и высокое качество наших услуг. Компания «Транстелеком» уже не первый год участвует в данном проекте, который способствует общению и творческой самореализации талантливых людей», — сказал директор макрорегиона Верхневолжский компании «Транстелеком» Андрей Колесник.

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Компания «Транстелеком» является поставщиком магистральных услуг связи и комплексных цифровых сервисов для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. ТТК эксплуатирует и обслуживает волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.

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