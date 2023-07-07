МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области

В Сычевке Смоленской области выросли скорости мобильного интернета МТС. Доступ к цифровым сервисам с более быстрой загрузкой получили более 7 000 местных жителей и многочисленные туристы, которые проезжают через город к истоку Днепра и местам, где проходил путь «из варяг в греки». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь туристы во время путешествия по этим местам и в самой Сычевке могут использовать онлайн-навигатор, покупать билеты онлайн, расплачиваться в пути банковскими картами, делать необходимые переводы, местные жители пользоваться госуслугами и другими сервисами. После установки дополнительного телеком-оборудования МТС скорость мобильного интернета в этих местах достигает 50 Мбит/с. Это необходимо для развития археологии и туризма в регионе.

«Высокоскоростная связь LTE МТС позволяет внедрять современные технологии в научной и туристической работе: использовать 3D-моделирование в археологии, загружать фото и видео обнаруженных артефактов и дневники наблюдений в виртуальные хранилища для дальнейших исследований, что значительно экономит время в короткий изыскательский сезон. Big Data МТС позволит анализировать активность и структуру туристических потоков и прогнозировать ожидания путешественников. Уверен, все это будет способствовать экономическому росту региона, который стоит на древнем пути «из варяг в греки», - сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Торговый путь, соединявший Старую Ладогу, Новгород, Смоленск и Киев, и давший начало объединения и становления Древней Руси, интересен еще одной популярной локацией - истоком Днепра. Сегодня это благоустроенный туристический объект, путь к которому также пролегает через Сычевку.

«Ежегодно в конце июля на Истоке Днепра проходит межрегиональный праздник. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы посетить это символичное место, омыть руки в родниках и прочувствовать многовековую славную историю этих мест. Здесь проходят масштабные реконструкторские фестивали, которые требуют координации через средства связи. Недавно прозвучало предложение властей открыть на Истоке Центр сохранения историко-культурного наследия, что сразу поднимет значение этой локации. Туристов будет больше, увеличится число массовых мероприятий, в том числе федеральных. Поэтому связь здесь будет просто необходима», - сказали представители Центра развития туризма Смоленской области.

Сычевка – важный туристический город Центральной России, расположен в двух километрах к западу от автодороги Р132 «Золотое кольцо». На городской станции останавливаются пригородные поезда Вязьма — Ржев, скорый поезд Смоленск — Санкт-Петербург. Многие туристы едут на автобусах или личным транспортом из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Вязьмы, Гагарина, Зубцова, Ржева и других мест.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.