CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В метро Екатеринбурга набрал скорость мобильный интернет

Жители и гости Екатеринбурга стали чаще пользоваться метро. Летом посещаемость екатеринбургской подземки и мобильная активность людей во время поездок выросли на 33% в сравнении с началом года. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона» после изучения массива обезличенных данных с базовых станций, установленных внутри городской подземки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На основе анализа больших данных инженеры оператора спрогнозировали рост нагрузки на телеком-объектах в метрополитене и заранее провели апгрейд сети. По замерам аналитиков, после модернизации скорость мобильного интернета выросла в 3,5 раза.

«Общаться даже на максимальной глубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. К летнему сезону, когда в Екатеринбург приезжают многочисленные туристы, люди активно гуляют и перемещаются по городу, мы активировали несколько дополнительных диапазонов на базовых станциях и существенно расширили емкость сети. Это помогло увеличить территорию покрытия и максимально разогнать мобильный интернет. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с», – сказал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Самой «качающей» станцией метрополитена этим летом оказался «Уралмаш». В этой локации ожидающие поезда обычно потребляют на 41% больше трафика, чем в среднем в метро. Мобильный интернет также особенно востребован на станциях «Машиностроителей» и «Космонавтов». Самое разговорчивое место – «Ботаническая». Здесь пассажиры обычно проговаривают по мобильному на 25% больше минут, чем в других частях подземки.

Наибольший объем интернет-трафика в метро уходит на просмотр видеороликов и фильмов, чтение Telegram и общение во «Вконтакте». На эти сервисы приходится более трети от всех переданных данных. Также в топе предпочтений музыкальные сервисы, карты и поисковые системы. А вот играть в онлайн-игры пассажиры, как правило, не любят.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены

Власти потратят 8 млрд руб. на нацстандарт интернета вещей, спутниковую связь в сетях 4G-5G и другие перспективные технологии

В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

CNews Analytics опубликовал CNews100 — рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще